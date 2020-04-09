СБУ впіймала на хабарі одного із керівників райвідділу поліції Житомирщини

Співробітники СБУ викрили на вимаганні хабарів виконувача обов’язків заступника начальника районного відділення ГУ Нацполіції Житомирщини та його спільника - адвоката.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

«Встановлено, що капітан поліції разом з адвокатом організували схему вимагання і отримання грошей від місцевих мешканців за непритягнення до адміністративної відповідальності за порушення правил дорожнього руху, у тому числі за керування авто у нетверезому стані. Такса за вирішення питання щодо анулювання провадження становила у середньому 10-12 тисяч гривень. Гроші, зі слів спільників, призначалися нібито для «залагодження питання» у суді. Співробітники спецслужби задокументували декілька фактів отримання фігурантами неправомірної вигоди», - йдеться у повідомленні.

За оперативними даними СБУ, щомісяця зловмисники «закривали» до 10 адміністративних проваджень.

Правоохоронці затримали капітана поліції в одному з райцентрів Житомирщини одразу після отримання частини чергового хабаря.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України, вирішується питання щодо оголошення зловмисникам про підозру у вчиненні злочину та обрання запобіжного заходу.

Тривають слідчі дії для документування інших фактів отримання неправомірної вигоди фігурантами справи, додали в СБУ.

Фото: пресцентр СБУ