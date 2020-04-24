Апеляційний суд визнав законним звільнення антимайданівця "Топаза"

Харківський апеляційний суд відмовив у задоволенні апеляції прокуратури Харківської області на рішення Жовтневого райсуду Харкова від 28 вересня 2018 року про звільнення з-під варти, згідно з так званим законом Савченко, антимайданівця Гната Кромського з позивним "Топаз".

Про це кореспондентові Укрінформу розповів адвокат Олександр Шадрін.

"Харківський апеляційний суд розглянув апеляцію прокуратури Харківської області на рішення Жовтневого райсуду Харкова від 28 вересня 2018 року про звільнення антимайданівця Гната Кромського ("Топаза") із СІЗО, де він відсидів 4 роки за початковим вироком на 8 років ув'язнення, за "законом Савченко" - день за два - і відмовив в апеляції. Річ у тому, що в грудні 2019 року колегія суддів Касаційного кримінального суду в складі Верховного суду врахувала рішення Жовтневого райсуду Харкова про звільнення Кромського, і вважається, що він відбув покарання", - зазначив адвокат.

За його словами, Кромський залишається на волі на законних підставах: "Рішення остаточне й оскарженню не підлягає".

Як повідомляв Укрінформ, 30 січня 2018 року Київський райсуд Харкова визнав 31-річного Гната Кромського винним у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, участі в масових заворушеннях і незаконному заволодінні транспортним засобом (ч. 1 ст. 110, ч. 1 ст. 294 , ч. 1 ст. 294, ч. 2 ст. 289 КК України) та призначив покарання у вигляді 8 років позбавлення волі.

28 вересня 2018 року Жовтневий районний суд Харкова ухвалив рішення про звільнення з-під варти антимайданівця Гната Кромського з позивним "Топаз" за так званим законом Савченко.

28 березня 2014 року Гнат Кромський - "Топаз" був затриманий у рамках кримінальної справи за фактом штурму Харківської ОДА. 29 березня 2014 року суд у Харкові обрав для Кромського домашній арешт, але він втік, зрізавши браслет. У квітні співробітники СБУ затримали його в Донецьку. У вересні суд обрав йому особисте зобов'язання як запобіжний захід. У листопаді "Топаз" не з'явився за викликом до суду. У грудні його затримали під час спроби втекти в РФ і взяли під варту.

Гнат Кромський у лютому 2014 року був охоронцем Антимайдану в Маріїнському парку в Києві з позивним "Топаз". У мережі розміщено його звернення до Путіна з проханням ввести війська в Україну "для захисту громадян".

Законом України «Про внесення зміни до Кримінального кодексу України щодо вдосконалення порядку зарахування судом строку попереднього ув'язнення в строк покарання», відомим як Закон Савченко, були внесені зміни до Кримінального кодексу України, відповідно до яких один день попереднього ув'язнення зараховується за два дні позбавлення волі при обчисленні судом покарання. Ухвалення закону було ініційовано народним депутатом України VIII скликання Надією Савченко під час її перебування в ув'язненні в Російській Федерації. Закон був скасований 16 червня 2017 року.