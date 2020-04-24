Харківський онлайн-EdCamp 2020 зібрав рекордну кількість учасників

Більше 10 тисяч людей з різних країн світу одночасно стали учасниками організованої з Харкова пятиденної онлайн-(не)конференції для батьків та вчителів "Антикризовий національний онлайн-EdCamp 2020", і цей рекорд зафіксований в Національному реєстрі рекордів України.

Про це кореспонденту Укрінформа розповів голова ГО EdCamp Ukraine (Харків), радник міністра освіти і науки України Олександр Елькін.

"Подія відбувалася у дистанційному режимі: спікери та слухачі знаходяться по домівках, дотримуючись правил карантину. За 5 днів відбулося 80 689 підключень до сесій та лекцій загальною кількістю 55 годин від 65 спікерів у 5 напрямках: дистанційна освіта, освітня політика, фізичне здоров’я і психологічна стійкість, фінансові та правові виклики, педагогіка партнерства", - зазначив Елькін.

За його словами, крім українців, до події долучилися люди з більше 20 країн світу. включаючі Європу, Азію, а також США.

"Більшість педагогів вперше зіткнулися з необхідністю навчати дистанційно, без підготовки й напрацювань. Щодо актуальності події, то ми не мали жодного сумніву. Вже за першу добу реєстрації ми отримали 4000 заявок на участь, а анонсну публікацію на Facebook поширили більше тисячі люде. Усі розуміли, що лише досвід участі у такому онлайн-навчанні, користування вебінарними кімнатами, додатками для смартфонів, проходження онлайн-квестів - неабиякий досвід для багатьох. Все це вони зможуть самі використовувати у роботі з дітьми. Дехто до цього моменту не знав, як залучати до навчання месенджери, соціальні мережі, навіть електронну пошту. Крім того, в них, як і у всіх українців, було безліч питань, у тому числі, як узагалі зміниться світ після пандемії і як нам адаптуватися до цих змін. Вчителям і батькам теж потрібна підтримка від всіх нас", - пояснив Елькін.

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За його словами, команда EdCamp Ukraine підготувала захід за рекордні два тижні. Вперше на заходах онлаін-EdCamp у якості повноцінних учасників були запрошені батьки, бо вони сьогодні стали головними партнерами освітян у навчанні".

"Під час онлайн-EdCamp’у до українських освітян звернулися лауреат Нобелівської премії миру, Його Святість Далай-лама, представники Майкрософт, відомі вчені, письменники, вчителі, представники влади, депутати. Своє звернення записала й перша леді України Олена Зеленська. Магістральним партнером проєкту виступив Фонд народонаселення ООН в Україні. Подія відбулася за підтримки Міністерство освіти і науки України, Українського інституту розвитку освіти, освітнього омбудсмена України, постачальників рішень для дистанційної освіти Microsoft, Lenovo, EdPro і Raccoon Gang", - додав Елькін.

"EdCamp Ukraine" - найбільша вчительська спільнота України з-понад 25 000 учасників та учасниць і друга у світі. Вона вже п’ять років збирає вчителів на національних (не)конференціях у Харкові та регіональних "міні-едкемпах".

Фото: edcamp.org.ua