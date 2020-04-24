Рятувальники локалізували ще один осередок вогню під Чорнобилем

Станом на 9 годину ранку рятувальники у Зоні відчуження локалізували один осередок вогню із трьох.

Про це ДСНС повідомляє на своєму Telegram-каналі.

"24 квітня о 9:00 пожежу поблизу с. Розсоха у Зоні відчуження на території Дитятківського лісництва локалізовано", — йдеться у повідомленні.

У відомстві додали, що наразі основні зусилля спрямовані на локалізацію 2-х осередків тління пеньків, залишків деревини та торф’янику в осередках пройдених вогнем у с. Крива Гора та с. Рудьки – с. Буряківка.

Як повідомляв Укрінформ, у Чорнобильській зоні триває ліквідація пожежі, яка почалася ще 4 квітня. Збитки попередньо оцінюються у десятки мільйонів гривень. Представники ДСНС неодноразово наголошували, що загрози для критично важливих об'єктів Зони відчуження немає.