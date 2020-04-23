На Прикарпатті за добу COVID-19 підтвердили у 55 осіб, серед них – дворічна дитина

В Івано-Франківській області за останню добу COVID-19 підтвердили у 55 осіб, серед них – дворічна дитина.

Про це на брифінгу поінформувала перший заступник голови Івано-Франківської ОДА Марія Савка, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«За добу підтверджено 55 нових випадків захворювання на COVID-19. В тому числі захворіла одна дитина, їй - 2 роки і 4 місяці», - повідомила Савка.

Вона зауважила, що дворічна дитина з Рогатинського району перебуває на самоізоляції під наглядом лікаря. Ще одну дитину з цієї сім’ї лікують медики обласної інфекційної. У неї теж є підозра на коронавірусну інфекцію.

За словами Савки, серед нових випадків захворювання на COVID-19 - 11 медичних працівників. Наразі в області з коронавірусною інфекцією лікуються 136 медиків.

Серед останніх трьох летальних випадків на Прикарпатті зареєстрована смерть 53-річної медсестри, яка померла у Богородчанській лікарні. Ще дві смерті з підтвердженим COVID-19 зафіксовані в Івано-Франківській міській клінічній лікарні.

За останню добу з підозрою на COVID-19 госпіталізували 86 осіб, в тому числі 5 дітей. У відділеннях інтенсивної терапії перебувають 49 пацієнтів.

Відомо, що лабораторії Прикарпаття можуть робити до 150 ПЛР-досліджень на наявність корона вірусної інфекції на добу.

Станом на 23 квітня в Івано-Франківській області лабораторно підтверджені 644 нових випадків захворювання на COVID-19, з них 43 - летальні. Одужали 27 людей.

За даними ЦГЗ на 9:00 23 квітня, в Україні 7170 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 187 летальних, 504 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 578 нових випадків.