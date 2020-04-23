В Україні представили оновлену мобільну капсулу для перевезення хворих на COVID-19

У Полтаві представили оновлену й доопрацьовану версію першої української мобільної капсули для перевезення коронавірусних хворих.

Презентація відбулася 23 квітня у Полтавському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Виробник мобільного боксу для перевезення хворих – кременчуцьке підприємство «Креатив-агромаш», що займається виготовленням елеваторного обладнання.

«Протягом останніх днів уже відбулося кілька представлень цього виробу в Кременчуці, Полтаві та Києві, під час яких медики змогли оцінити його функціональність і внести свої зауваження щодо його поліпшення. Врахувавши ці пропозиції, ми, зокрема, зробили капсулу просторішою, підняли вище отвори для спеціальних еластичних рукавиць для зручності проведення маніпуляцій у герметичному просторі, збільшили кількість ременів для фіксації пацієнта, удосконалили клапани для подачі повітря й системи вентиляції. Окрім того, замінили дороговартісні китайські рукавички на вітчизняні, що значно здешевлює виріб», - сказав на презентації директор «Креатив -агромашу» Юрій Андрієвський.

У Полтаві представили першу українську мобільну капсулу для перевезення коронавірусних хворих

Підприємство, яке він очолює, в умовах карантину змогло оперативно перепрофілювати виробництво. За зразок тут взяли герметичні капсули багаторазового використання американського виробництва. Ось тільки ціна їхня різна. Вартість виробленої в США - 9,5 тис. дол. Собівартість представленої сьогодні - близько 35 тис. грн. І цю ціну можна знизити ще, якщо підприємство отримає необхідне фінансування й державне замовлення.

Адрієвський розповів, що верх капсули виготовлений з поліхлорвінілової плівки, яка використовується для тентів на фурах та на елеваторному обладнані. Вона багаторазова, добре дезінфікується. Всередині - матрац, ремені фіксації, киснева маска. Повітря в герметичну капсулу нагнітається за допомогою компресора, а його надлишок виходить через два знезаражувальних фільтри. Її можна приєднати до апарату штучної вентиляції легенів або кисневого концентратора. Вона дозволяє транспортувати хворого на значні відстані, оскільки має автономний акумулятор, розрахований на 8 годин роботи. Витримує людину вагою понад 130 кілограмів.

Капсула належить до медичних виробів першого класу. Вона має пройти відповідну сертифікацію та клінічні випробування, на неї мають бути розроблені технічний паспорт, декларація відповідності й правила користування. З часом, при отриманні міжнародних дозволів, з цим виробом підприємство може виходити на закордонний ринок. Поки що його реальна потужність – 10 виробів на добу, а після сертифікації на підприємстві залучать додаткову робочу силу й матеріали і зможуть робити 100 капсул за добу.

«Наразі, в умовах стрімкого поширення коронавірусу, подібні питання уряд вирішує досить швидко. Гроші на боротьбу з COVID-19 уже виділені, аби було що на них купувати. Ми готові на рівні держави прискорити процес сертифікації цієї герметичної капсули, підтримати нашого вітчизняного виробника і налагодити виробництво ізоляторів для України. Плануємо закупити їх кілька десятків для «швидких» Полтавщини. Епідемія коронавірусу показала, що наші лікарі, на жаль, погано захищені від інфекцій, адже сьогодні кожен шостий хворий – це медик. Тому такі транспортні ізолятори дуже актуальні й потрібні будуть надалі для транспортування інфекційних хворих», - зазначив на презентації голова Полтавської облдержадміністрації Олег Синєгубов.

Цікаво, що від ідеї створити українську капсулу до її практичного втілення минуло всього сім днів. Ще стільки необхідно для налагодження масового випуску виробу. Замовлення на нього уже надходять з лікарень ледь не всієї України. А експериментальні зразки на прохання медиків уже відправлені в Олександрівську лікарню Києва, до Чернівців та полтавської міської лікарні №1. Сьогодні такий бокс отримає Кременчуцька станція швидкої допомоги, серед працівників якої підтверджено два випадки зараження коронавірусом.