На Яворівському полігоні знайшли мертвим курсанта

На Львівщині виявлено без ознак життя курсанта одного з вищих військових навчальних закладів з вогнепальним пораненням у груди.

Про це повідомляє пресслужба Військової служби правопорядку ЗСУ.

«22 квітня 2020 року, близько 18.30, на військовому полігоні на Львівщині виявлено без ознак життя тіло курсанта одного з вищих військових навчальних закладів з вогнепальним пораненням у груди. Для з’ясування причин та обставин загибелі військовослужбовця на місці трагедії прибула група оперативного реагування Західного територіального управління ВСП», - йдеться в повідомленні.

Також на місці події працюють слідчо-оперативна група Яворівського відділу поліції, Територіального управління Державного бюро розслідування (м. Львів) та працівники військової прокуратури Львівського гарнізону.

Зазначається, що слідчим ДБР до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено кримінальне правопорушення, триває слідство.

Фото: Дмитро Ларін