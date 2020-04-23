На Житомирщині гасять чотири осередки лісових пожеж

Водночас у Житомирській області станом на 7 годину 23 квітня пожежі у лісових масивах Овруцького району локалізовані.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"Силами ДСНС надається допомога працівникам лісових господарств, щодо гасіння окремих осередків тління трав’яного настилу, лісової підстилки, пеньків та деревини у Виступовицькому, Бережестському, Можарівському та Словечанському лісництвах", - йдеться у повідомленні.

До гасіння залучено 765 чоловік та 119 одиниць техніки, з них від ДСНС 157 чоловік особового складу та 39 одиниць техніки, у тому числі один вертоліт.

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Як повідомляв Укрінформ, на території Житомирської області пожежі гасять із 16 квітня. Вони охопили територію понад 4 тис. гектарів. Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом знищення вогнем лісових масивів на території Овруцького району (ч. 1 ст. 245 КК України).

Фото: ДСНС