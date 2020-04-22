У Чорнобильській зоні розгорілися торфовища

У Чорнобильській зоні зараз горять торфовища, сильний дим видно навіть з ЧАЕС.

Про це у прямому ефірі 24 каналу розповів голова Асоціації чорнобильських туроператорів Ярослав Ємельяненко.

"На жаль, вони дуже сильно розгорілися, дим видно навіть з ЧАЕС. Тобто коли дивишся на неї, з одного боку – торфовища, а з іншого – Буряківка. Це село, поруч з яким є однойменний пункт поховання радіоактивних відходів", – зазначив він.

Ємельяненко розповів, що на сході зони обов'язкового відселення вже згоріли три села.

"Ми туди поїхали, привезли допомогу та поширили інформацію в соцмережах. Багато людей допомогли грошима та відправили речі для потерпілих, наразі вони всім забезпечені", – розповів він.

За його словами, ввечері 22 квітня дим видно вже з села Опачичі, яке розташоване за 10 кілометрів від колишнього райцентру та за 28 кілометрів від ЧАЕС. "Там також є територія одного з лісництв. Навіть з-за кордону Чорнобильської зони з-під паркану видно дим. Тобто пожежі відновлюються", – підсумував він.

Як повідомляв Укрінформ, у Чорнобильській зоні триває ліквідація пожежі, яка почалася ще 4 квітня. Збитки попередньо оцінюються у десятки мільйонів гривень.

Представники ДСНС неодноразово наголошували, що загрози для критично важливих об'єктів Зони відчуження немає.