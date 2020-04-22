Пожежа під Чорнобилем: продовжують гасити три осередки

На Житомирщині та Київщині у лісництвах станом на 18 годину 22 квітня продовжується гасіння окремих осередків тління трав'яного настилу, пеньків та деревини та окремих осередків.

Про це повідомляє ДСНС України.

«У Житомирській області станом на 18 год. 22 квітня силами ДСНС надається допомога працівникам лісгоспів на території ДП «Овруцьке ЛГ», «Овруцьке СЛГ», ДП «Словечанське ЛГ», щодо гасіння окремих осередків тління трав'яного настилу, пеньків та деревини», - йдеться у повідомленні.

До гасіння залучено 765 чоловік та 119 одиниць техніки, з них від ДСНС 157 чоловік о/с та 39 одиниць техніки.

Водночас у Київській області станом на 18 год. 22 квітня у Зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення підрозділами ДСНС надається допомога ДАЗВ у гасінні пожеж на території Луб`янського, Паришівського, Дитятківського та Денисовицького лісництв. Основні зусилля спрямовані на локалізацію 3 осередків (с. Розсоха, с. Крива Гора та с. Рудьки – с. Буряківка) тління пеньків, залишків деревини та торф’яника в осередках пройдених вогнем. Для облаштування протипожежних розривів залучено важку інженерну техніку ДСНС та додатково 7 шляхопрокладачів Збройних Сил України. Тривають роботи щодо створення мінералізованих смуг інженерною технікою.

Зазначається, що загрози об’єкту Укриття, сховищу радіаційних відходів та іншим критичним об’єктам Зони відчуження немає.

До гасіння пожеж залучено 1 тис. 202 чоловік та 288 од.иниць техніки, з них від ДСНС 1 тис. 70 чоловік о/с та 242 одиниць техніки (в тому числі 4 вертольоти (з них 3 вертольоти МІ-8) та 2 літаки АН-32П, якими 22 квітня здійснено 116 скидів – 268 т. води).

Радіаційний фон по м. Києву та Київській області у межах норми та не перевищує природних фонових значень (м. Київ – 0,011 мР/год., Київська область – в межах 0,013 мР/год. при допустимому фоні 0,05 мР/год., м. Чорнобиль – 0,02 мР/год., на КДП Дитятки 0,02 мР/год. при контрольно допустимому рівні до 0,055 мР/год.).

Як повідомляв Укрінформ, у Чорнобильській зоні триває ліквідація пожежі, яка почалася ще 4 квітня. Збитки попередньо оцінюються у десятки мільйонів гривень. Представники ДСНС неодноразово наголошували, що загрози для критично важливих об'єктів Зони відчуження немає.

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На території Житомирської області пожежі гасять із 16 квітня. Вони охопили територію понад 4 тис. гектарів. Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом знищення вогнем лісових масивів на території Овруцького району (ч. 1 ст. 245 КК України).

Фото: ДСНС.