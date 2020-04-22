Велике будівництво": на Житомирщині ремонтують дорогу до села, де жив Бальзак

На Житомирщині у рамках проєкту «Велике будівництво» триває капітальний ремонт дороги Попільня-Ружин, що веде до села Верхівня, де розташований Літературно-меморіальний музей Оноре де Бальзака.

Про це інформує Житомирська ОДА.

«На Житомирщині триває реалізація національного проєкту «Велике будівництво». Голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко оглянув, як проходить капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О 061629 Попільня – Ружин на ділянці км 18+895 – км 25+105 у Ружинському районі», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що проєкт передбачає відновлення проїзної частини протяжністю 6,21 км, ліквідацію чагарників, влаштування вирівнюючого шару із щебенево-піщаної суміші та нижнього вирівнюючого шару асфальтобетонного покриття на різних ділянках.

Віталій Бунечко перевірив хід капітального ремонту автомобільної дороги Попільня – Ружин / Фото: Житомирська ОДА

Крім того, на дорозі облаштують 3 автопавільйони, майданчик для вагового контролю, металевий бар’єр, розмітку та встановлять дорожні знаки.

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Ділянка дороги О061629 Попільня – Ружин на ділянці км 18+895 – км 25+105 є перехідним об’єктом капітального ремонту 2019-2020 років. Її протяжність 6,21 км, а розташована вона від Макарівського повороту до с. Верхівня у Ружинському районі.