На Буковині коронавірус підтвердили у 167 медиків, двоє померли

У Чернівецькій області COVID-19 підтвердили у 167 медичних працівників, двоє з них уже померло.

Про це кореспонденту Укрінформу розповіли у пресслужбі Чернівецької ОДА.

"У Чернівецькій області станом на 21 квітня є 167 працівників медичних закладів, у який виявлено COVID-19. Серед летальних випадків від коронавірусу є двоє медпрацівників - це сестра-господиня з лікарні швидкої медичної допомоги та медсестра з Герцаївської районної лікарні", - повідомили у пресслужбі.

Зазначається, що померлі медпрацівники не працювали у закладах, де лікуються хворі на коронавірус.

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Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 22 квітня в Україні підтверджено 6 592 випадки COVID-19, 424 пацієнти одужали, а 174 померли.

У Чернівецькій області зафіксували вже 1053 випадки інфікування коронавірусом.