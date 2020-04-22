На Прикарпатті від COVID-19 одужала однорічна дитина

В Івано-Франківській області від коронавірусної інфекції одужала однорічна дитина, її готують до виписки з лікарні.

Про це на брифінгу сказав головний державний санітарний лікар в Івано-Франківській області Руслан Савчук, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Найменший пацієнт, який у нас був зареєстрований, має 1 рік і 3 місяці. Ця дитина наразі готується до виписки з лікувального закладу, оскільки перше ПЛР-дослідження було позитивним, а наступні два – негативні. Дитина почувається дуже добре», - розповів Савчук.

Він зауважив, що медики поки не знають, де могла інфікуватись дитина.

«Можливо, були погрішності з боку батьків дитини, які проігнорували рекомендації, а тому було інфікування, яке ми намагаємось дослідити», - зазначив Савчук.

За останню добу на Прикарпатті COVID-19 лабораторно підтвердили у 33-х випадках, в тому числі у однієї дитини. Наразі в області 12 дітей лікують від коронавірусної інфекції.

Загалом станом на 22 квітня на Прикарпатті лабораторно підтвердили 589 випадків захворювання на COVID-19, з них 40 – летальні.

За даними ЦГЗ, станом на 9:00 22 квітня в Україні 6592 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 174 летальні, 467 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 467 нових випадків.