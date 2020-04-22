На Вінниччині коронавірус виявили в 11 поліцейських

На Вінниччині станом на середу коронавірус виявили в 11 поліцейських.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомила начальник відділу комунікації поліції Вінницької області Анна Олійник.

«З початку епідемії коронавірусу лабораторно підтверджено в 11 працівників поліції області. Восьмеро хворих – це співробітники головного управління Нацполіції, ще троє людей захворіли у Погребищенському районі. Всі вони лікуються удома, почуваються нормально», - повідомила Олійник.

За її словами, в підрозділах, де служать хворі поліцейські, виявлено усіх контактних осіб, наразі вони перебувають у самоізоляції. Поліцейські дотримуються маскового режиму та інших карантинних обмежень. Зокрема, забезпечено засобами індивідуального захисту правоохоронців, які несуть службу на контрольно-пропускних пунктах.

У відомствах забезпечено принцип взаємозамінності керівного складу ГУ НП в області, працівників усіх підрозділів та відділів у районах. Відтак, відсутність хворих працівників та тих, хто перебуває у самоізоляції, на виконанні функціональних обов’язків поліції в області не позначилась.

Олійник підкреслила, що серед хворих поліцейських тих, хто несе службу на КПП, немає.

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За даними Центру громадського здоров’я, станом на 9:00 22 квітня в Україні 6592 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 174 летальні, 467 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 467 нових випадків.

На Вінниччині зафіксовано 349 випадків коронавірусу, за останню добу – 11. В області 30 осіб від COVID-19 одужали, троє померли.