На Вінниччині від коронавірусу померли вже троє людей

На Вінниччині станом на 11.00 вівторка зафіксовано три смерті хворих на COVID-19, з них дві – за останню добу.

Про це повідомляє Вінницький обласний лабораторний центр МОЗ.

«Станом на 11.00 годин 21 квітня на території Вінницької області зареєстровано 548 підозр на COVID-19. У 338 випадках виявлений коронавірус, в тому числі у 25 дітей (місто Вінниця – 14, Гайсинський райони - 4, Вінницький - 2, Калинівський, Літинський, Томашпільський, Тростянецький, Чернівецький райони по 1 дитині). Зареєстровано три летальних випадки від коронавірусної інфекції у дорослих», - йдеться у повідомленні.

Згідно з повідомленням, одужало 30 осіб, що підтверджено двома негативними результатами лабораторних досліджень.

Лабораторно підтверджені випадки зареєстровані на 24 адміністративних територіях, найбільше – у Вінниці - 142 та Калинівському районі – 68.

Впродовж останньої доби в лабораторіях обласного лабораторного центру досліджено 249 зразків матеріалів від осіб з підозрою на коронавірусну інфекцію та від контактних осіб. У 8 випадках отримано позитивний результат.

Читайте також: На Житомирщині семеро хворих на коронавірус у важкому стані

З початку епідемії в лабораторіях Центру досліджено 5018 зразків матеріалів. На даний час у лабораторному центрі є у наявності 9 наборів реагентів для проведення досліджень методом полімеразної ланцюгової реакції.

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 9:00 21 квітня в Україні 6125 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 161 летальний, 367 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 415 нових випадків.