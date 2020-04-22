Кернес відмовився доплачувати надбавки медикам з бюджету Харкова

Харківський міський голова Геннадій Кернес під час чергової сесії відмовився виділяти з міського бюджету кошти на доплату лікарям, які борються з COVID-19, бо, за його словами, вони працюють у лікарнях обласного підпорядкування.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це Кернес заявив у відповіді депутату Ігору Черняку, який зауважив, що в бюджеті міста не передбачено виділення коштів на доплату медикам, які лікують хворих на COVID-19.

"З 1 квітня в Україні впроваджений другий етап медичної реформи. Доплату лікарям, по-перше, має фінансувати держава. По-друге, місто Харків не має інфекційних лікарень, бо усі вони - обласного підпорядкування, і лікарі, які лікують хворих на коронавірус, працюють саме в обласних лікарнях, а не в міських, тому питання доплат вирішується на різних рівнях", - заявив Кернес.

Кернес не відповів на пропозицію депутата Черняка зібрати позачергову сесію на понеділок, 27 квітня, та внести зміни до бюджету, що передбачатимуть доплати лікарям.

Депутат Черняк з трибуни сесії зазначив, що Харків виділив на придбання медпрепаратів, дезінфекторів та витратних матеріалів з власних коштів лише 47 млн грн: "Це меньше, ніж в інших містах. У Києві медичні працівники, які задіяні в лікуванні хворих на COVID-19, отримають дев’ять місячних окладів: лікарі - близько 50 тис. грн, молодший медичний персонал - близько 30 тис. грн. У Харкові ж зарплата лікаря становить близько 6 - 6,5 тис. грн, молодшого медперсоналу - вдвічі менше".

Депутат наголосив для порівняння, що при збільшенні виплат медикам у три рази потрібна на це сума дорівнюватиме половині вартості бегемотника, який будують на території зоопарку, на загальну реконструкцію якого виділено 400 млн грн.

Усього на сесії розглянуто більше 50 питань.

Щодо дотримання карантину під час її проведення, то головуючий на сесії Кернес одягнув захисну маску тільки після зауваження депутата Черняка. Тоді ж одягли маски й інші порушники з числа депутатів, бо Черняк звернувся до поліцейських, які забезпечують порядок у залі, щоб вони склали протоколи щодо порушників карантину, бо, за його підрахунком, загальна сумма штрафів вже перевищила 300 тис. грн.

Тим часом біля будівлі міськради Харкова, що на майдані Конституції, та біля готелю "Національ", що на проспекті Науки, де мешкає Кернес, відбуваються пікети за участю підприємців ТЦ "Барабашово", які, судячи з плакатів, вимагають зупинити будівництво магістралі, що пройде через територію ринку, і тоді кілька сот торгівельних павільйонів буде демонтовано.

Як повідомлялося, в Україні з 12 березня 2020 року запроваджено карантин у зв'язку з протидією поширенню коронавірусної інфекції Covid-19. На законодавчому рівні з 17 березня КУпАП доповнено ст. 44-3, яка передбачає, що порушення правил щодо карантину людей, санітарно-гігієнічних, санітарно-протиепідемічних правил і норм тягне за собою накладення штрафу на громадян від 1 до 2 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

З 6 квітня в Україні посилено обмежувальні заходи: не можна перебувати в громадських місцях без засобів індивідуального захисту, зокрема респіратора або захисної маски, в тому числі виготовлених самостійно.