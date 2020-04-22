Депутат сільради агітував за

Депутат сільради агітував за "Л/ДНР" у соцмережах – СБУ

Укрінформ
Голову бюджетного комітету однієї із селищних рад Дніпропетровської області викрито у розповсюдження через інтернет сепаратистських матеріалів.

Про це повідомляє пресцентр Служби безпеки України.

«За попередніми даними слідства, депутат сільради, який одночасно є керівником місцевого громадського формування, популяризував на власних сторінках у соцмережах, у тому числі заборонених у нашій країні, терористичні організації «Л/ДНР». Також він поширював неправдиву інформацію, що дискредитує українські військові підрозділи та правоохоронні органи, зокрема учасників операції Об’єднаних сил», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що «агітатор» використовував матеріали пропагандистських сайтів Росії та незаконних збройних формувань

Оперативники спецслужби встановили, що до кола його «друзів» з інтернет-середовища належали користувачі, які мали стосунок до спецслужб РФ та угруповань бойовиків.

У межах раніше відкритого кримінального провадження за ст. 436-1 Кримінального кодексу України правоохоронці провели обшуки за місцем проживання фігуранта, де виявили комп’ютерну техніку з інформацією, що підтверджує незаконну діяльність.

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Вилучені матеріали та обладнання направлені на експертизу.

Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушення та притягнення до відповідальності винних.

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