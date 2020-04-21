Паліям трави на березі річки Ірпінь оголосили підозру

Правоохоронці оголосили підозру двом чоловікам, яких затримали за підозрою у підпалі трави на березі річки Ірпінь.

Про це написав у Facebook заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

«Зараз їм висунута підозра за статтею - 245 Кримінального кодексу (знищення або пошкодження об'єктів рослинного світу)», - зазначив Геращенко.

За його словами, знищення або пошкодження лісових масивів, зелених насаджень навколо населених пунктів, вздовж залізниць, а також стерні, сухих дикоростучих трав, рослинності або її залишків на землях сільськогосподарського призначення вогнем чи іншим загальнонебезпечним способом - карається штрафом від п’яти тисяч чотирьохсот до дев’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від двох до п'яти років, або позбавленням волі на той самий строк.

Ті самі дії, якщо вони спричинили загибель людей, масову загибель тварин або інші тяжкі наслідки, - караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років.

Геращенко також зазначив, що від імені глави МВС Арсена Авакова вручив громадянину Роману Українцю, який зафільмував факт можливої причетності цих двох чоловіків до підпалу трави на березі річки Ірпінь, а потім викликав поліцію і вогнеборців, нагородний годинник марки «Клейнод».

Він підкреслив, що саме небайдужа громадська позиція дозволила знайти та затримати цих підозрюваних.

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«Закликаю всіх громадян бути таким же не байдужими як Роман Українець. Бачите - правопорушення, фіксуйте його на фото, відео, публікуйте в соціальних мережах. Викликайте поліцію та вогнеборців. Тільки так, разом, народ, поліція та вогнеборці - ми можемо попередити і зупинити підпали лісів в нашій країні», - заявив Геращенко.

Як повідомлялося, 18 квітня поліція затримала двох чоловіків за підпал трави на березі річки Ірпінь на Київщині.