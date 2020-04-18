Поліція затримала двох молодиків за підпал трави на березі річки Ірпінь

У Київській області поліція затримала двох чоловіків за підозрою у підпалі сухостою на березі річки Ірпінь.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

«Коли поліцейські виявили в мережі Інтернет відео, де двоє молодих людей на моторолерах без номерних знаків підпалили очерет на березі річки Ірпінь, відразу розпочали їхні пошуки.

Працівники Києво-Святошинського відділу поліції оперативно встановили осіб, які були зафіксовані на відео. Двох порушників доправили до відділу поліції, де з ними працюють слідчі. Це - 28 та 29-річні жителі Ірпеня. Поліцейські вилучили їхні транспортні засоби – моторолери, на яких вони пересувались.

Інформацію про підпал внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. ст. 245 (Знищення або пошкодження об'єктів рослинного світу) Кримінального кодексу України», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, 4 квітня до ДСНС надійшла інформація, що в зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення поблизу с. Володимирівка Котовського лісництва виникла верхова лісова пожежа на площі 20 га. Далі пожежа розповсюджувадася окремими осередками, до гасіння було залучено авіацію. 14 квітня виконувач обов’язків голови Державної екологічної інспекції Єгор Фірсов зазначив, що пожежу в Чорнобильській зоні відчуження вдалося загасити. Водночас, за інформацією Державного агентства з управління Зоною відчуження, було виявлено два нові займання.

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13 квітня уряд виділив 44,86 млн грн з резервного фонду державного бюджету для здійснення заходів, пов’язаних з пожежами в Чорнобильській зоні відчуження. Наразі в Зоні відчуження гасять осередки тління сухої трави, пнів та деревини.

У Житомирській області рятувальники та працівники лісових господарств третій день гасять масштабну лісову пожежу, до рятувальних робіт долучилась армія. Наразі залишається 9 осередків горіння, з яких 5 локалізовані, а на 4 незначних осередках тривають роботи щодо обмеження їх поширення.

Фото: Нацполіція.