Антидиверсійна операція Нацгвардії у Чорнобильській зоні

Нацгвардія проводить антидиверсійну операцію через пожежі в Чорнобильській зоні відчуження.

Про це повідомили у Міністерстві внутрішніх справ.

"На виконання рішення міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова екіпажі застосування безпілотних авіаційних комплексів Національної гвардії України вдень та вночі проводять аеророзвідку зони відчуження Чорнобильської АЕС та прилеглої території Київської та Житомирської областей", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, основною метою екіпажів безпілотних авіакомплексів є виявлення нових осередків займання, розповсюдження пожеж та пошук диверсійних груп, які здійснюють підпали.

Як повідомлялося, пожежу в Чорнобильській зоні гасять з 4 квітня. Наразі там тліють окремі осередки сухої трави, пеньки, деревина. Збитки попередньо оцінюються у десятки мільйонів гривень.

За даними ДСНС, станом на 21 квітня до гасіння пожеж у Зоні відчуження залучено 1343 рятувальників та 299 одиниць техніки.

Фото: mvs.gov.ua