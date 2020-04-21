Найближчими днями дощів на Київщині та Житомирщині не буде - Кульбіда

На території Київської та Житомирської областей, де зараз борються з пожежами, опадів найближчими днями не очікується.

Про це сказав директор Українського гідрометцентру Микола Кульбіда на онлайн-брифінгу 21 квітня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Протягом 21-24 квітня на території Київської та Житомирської областей опадів не очікується. Вдень 25 квітня пройдуть невеликі та помірні дощі загальною кількістю від 4 до 8 мм", — повідомив він.

Кульбіда додав, що вчора столичне повітря покращилося, сьогодні ж шкідливі речовини у межах допустимої норми.

"Хімічне забруднення повітря в місті Києві після суттєво зменшення вчора сьогодні істотно не змінилося. Показники щодо концентрації пилу, діоксиду азоту, діоксиду сірки, формальдегіду та діоксиду вуглецю в основному нижчі гранично допустимої концентрації або наближаються до них", — додав він.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 21 квітня Київ посідав шосту сходинку у світовому антирейтингу найзабрудненіших міст світу IQAir. Зокрема, станом на 09:27 вівторка повітря у Києві було бруднішим, ніж учора. Водночас, за прогнозами, очікується, що з 15:00 індекс якості повітря покращиться до помірного рівня.

Повідомлялося також, що рівень забруднення повітря у Києві, яким він був 16 і 17 квітня, не фіксувався жодного разу з початку спостережень.

За даними Укргідрометцентру, забруднення повітря, яке спостерігалося в ці дні в Києві, не пов'язане із Чорнобильською зоною відчуження, а є наслідком переміщення повітряних мас із території Житомирської області, де були найбільші площі пожеж.

20 квітня заступник директора Укргідрометцентру Анатолій Прокопенко повідомив, що у п’ятьох областях України, зокрема й у Київській та Житомирській дим у повітрі відсутній.

Фото: ДСНС