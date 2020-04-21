Київ – на шостому місці світового антирейтингу за станом повітря

Київ посів шосту сходинку у світовому антирейтингу найзабрудненіших міст світу.

Про це свідчать показники індексу якості повітря IQAir.

Зокрема, станом на 09:27 21 квітня повітря у Києві стало бруднішим, ніж було вчора.

Індекс забруднення повітря столиці зараз становить 121 одиницю. Це означає, що якість повітря є нездоровою для чутливої групи населення. Тому ті, хто входять в цю групу, повинні носити маски на вулиці та вмикати очищувач повітря там, де вони проживають. Також рекомендується не відчиняти вікна для провітрювання приміщень.

Водночас, за прогнозами, очікується, що з 15:00 індекс якості повітря покращиться до помірного рівня.

На першому місці світового антирейтингу – Чіангмай, Таїланд (166). Далі – Делі, Індія (161), Ель-Кувейт, Кувейт (157), Ханой, В’єтнам (157) та Шеньян, Китай (147).

Як повідомлялося, рівень забруднення повітря у Києві, яким він був 16 і 17 квітня, не фіксувався жодного разу з початку спостережень. Задимлення у Києві минулого тижня виникло через пожежі в Житомирській області та у Чорнобильській зоні. Фахівці закликають киян не виходити на вулицю без необхідності, тримати вікна закритими та споживати більше рідини.