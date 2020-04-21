Нічні заморозки оминуть лише два регіони

На території України вночі 22 та 23 квітня очікуються заморозки на поверхні ґрунту та у повітрі 0-5°.

Про це повідомляє ДСНС.

«За даними Укргідрометцентру, вночі 22 та 23 квітня в Україні, крім крайнього півдня та Закарпаття, заморозки на поверхні ґрунту 0-5° (І рівень небезпечності)», - йдеться у повідомленні.

Крім того, вночі 23 квітня в Сумській та східних областях заморозки і в повітрі (сильні) 0-5° (ІІ рівень небезпечності).

Вночі по Києву та області 22 та 23 квітня заморозки на поверхні грунту 0-3° (І рівень небезпечності).

Як повідомлялося, у вівторок, 21 квітня, невеликі опади очікуються лише у другій половині дня у східних та більшості північних областей України, температура вдень становитиме 8-18° тепла.