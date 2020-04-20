На дивані приємніше: синоптики прогнозують вітер, дощ та заморозки

В Україні у вівторок невеликі опади очікуються лише у другій половині дня у східних та більшості північних областей, температура вночі 1-6° тепла, вдень 8-13° тепла.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

"Без опадів, лише у другій половині дня у східних та більшості північних областей місцями невеликий дощ. Вітер переважно північний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, в Україні, крім крайнього півдня та Закарпаття, заморозки на поверхні ґрунту, в західних, північних та більшості центральних областей і повітрі 0-5°; температура вдень 8-13° тепла, на Закарпатті до 18°", - йдеться у повідомленні.

У Києві 22 квітня опади не прогнозуються. Вітер переважно північний, 7-12 м/с. У столиці вночі заморозки у повітрі 0-2°; температура вдень близько 10° тепла. На Київщині також без опадів, лише у другій половині дня місцями невеликий дощ. Уночі заморозки у повітрі 0-5°; температура вдень 8-13° тепла.

Згідно з прогнозом на 22-23 квітня, в Україні буде сухо. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, в Україні, крім крайнього півдня та Закарпаття, заморозки на поверхні ґрунту, 23 квітня в Сумській та східних областях і в повітрі 0-3°; вдень 22 квітня 8-13° тепла, 23 квітня 11-16°, на Закарпатті до 18°.

На Київщині 22-23 квітня без опадів. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-3°; вдень 22 квітня 8-13° тепла, 23 квітня 11-16°.

Згідно з прогнозом, 24 квітня вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ. Температура вночі 1-7° тепла, на Лівобережжі на поверхні ґрунту заморозки 0-3°; вдень 11-17° тепла.

25 квітня невеликий дощ (вночі місцями). Температура вночі 3-9° тепла (у східних областях 1-6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-3°), вдень 13-19° тепла.

У столичному регіоні 24 квітня вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ. Температура вночі 1-6° тепла, вдень 11-16°.

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25 квітня невеликий дощ (вночі місцями). Температура вночі 3-8° тепла, вдень 13-18°.