Потерпілим від пожеж на Житомирщині компенсують втрачене житло - голова ОДА

У Житомирській області багато коштів із місцевих бюджетів витрачають на ліквідацію наслідків масштабної пожежі, тому на засіданні оперативного штабу було ухвалено рішення щодо компенсацій від центральних органів виконавчої влади.

Про це в ефірі 112 Україна сказав голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко.

За його словами, було ухвалено рішення щодо компенсації для місцевих бюджетів і, безумовно, щодо компенсації для людей, які втратили своє житло.

Голова Житомирської ОДА розповів, що близько 1 тис. осіб із різних підрозділів ДСНС гасять лісові пожежі. Зокрема, залучено обласні лісники, лісники КП "Житомироблагроліс" і військовики. Крім того, Нацгвардія допомагає досліджувати територію за допомогою дронів. Також залучено інженерну техніку ЗСУ.

"Сьогодні після першого обльоту на вертольоті я можу доповісти про те, що немає відкритих вогнищ. Є задимлення, але, як мені доповіли, дим вже зовсім іншого характеру. Тобто вже навіть по всій території можна пролетіти на вертольоті. Тому що коли ми піднімалися вчора на вертольоті, були місця, куди ми не могли пройти, бо там був дим іншого характеру, куди вертоліт пройти не може. Сьогодні повідомляють, що ситуація поки контрольована, далі працює авіаційна техніка", - сказав він.

Бунечко зазначив, що якщо не буде змін погодних умов і якщо не здійметься буревій, то рятувальники за кілька днів впораються вже і з цим задимленням.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 07 год. 20 квітня силами ДСНС надається допомога працівникам лісгоспів на території 4 лісових господарств (ДП «Овруцьке ЛГ», «Овруцьке СЛГ», «Словечанське ЛГ» та «Словечанський лісгосп АПК») щодо гасіння окремих осередків тління трав'яного настилу, пеньків та деревини. Залишається 9 осередків горіння, з яких 5 локалізовані, а на 4 осередках продовжуються роботи щодо обмеження їх розповсюдження.

За інформацією голови Житомирської ОДА Віталія Бунечка, внаслідок поширення вогню серед лісових масивів знищено та пошкоджено 43 нежитлові та 38 житлових будинків, найбільшої шкоди завдано селам Нижня Рудня, Острови, Магдин та Лічмани.

Фото: oda.zt.gov.ua