Мер Монастириська одужав після коронавірусу

Міський голова Монастириська на Тернопільщині Андрій Старух заявив, що одужав після захворювання на COVID -19.

Про це він написав у Facebook.

"Подзвонили лікарі, повідомили, що повторний аналіз підтвердив негативний результат. Тобто я здоровий", - поінформував Старух.

Як повідомлялося, наприкінці березня мера Монастириська, де було зафіксовано спалах коронавірусу, заявив, що лабораторний аналіз підтвердив у нього позитивний результат на COVID -19. У його заступника Андрія Гладиша, з яким вони разом здавали аналізи, результат негативний. Тоді Старух писав, що почувається добре.

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У Тернопільській області станом на ранок 19 квітня зареєстровано 390 випадків захворювання на коронавірус, 34 людини одужали.

В Україні наразі підтверджено 5 449 випадків COVID-19. Померла 141 людина, одужали – 347.