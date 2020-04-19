Рятувальники продовжують гасити лісові пожежі на Житомирщині та Київщині

У Чорнобильській зоні головні зусилля рятувальників спрямовані на локалізацію чотирьох осередків тління.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"Станом на 07 годину 19 квітня у Зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення підрозділами ДСНС надається допомога ДАЗВ у гасіння пожеж на території Корогодського, Луб`янського, Паришівського, Дитятківського та Денисовицького лісництв. Основні зусилля спрямовані на локалізацію 4 осередків (с. Корогод, с. Розсоха, с. Крива Гора та с. Рудьки – с. Буряківка) тління пеньків, залишків деревини та двох торф’яників в осередках пройдених вогнем", - йдеться в повідомленні.

Для облаштування протипожежних розривів залучено важку інженерну техніку ДСНС та додатково вісім шляхопрокладачів Збройних Сил України. Інженерною технікою створено 320 км мінералізованих смуг.

Загрози об’єкту Укриття, сховищу радіаційних відходів та іншим критичним об’єктам Зони відчуження немає.

До гасіння пожеж залучено 723 чол. та 154 од. техніки, з них від ДСНС 579 чол. о/с та 112 од. техніки (в тому числі 3 вертольоти, якими 18 квітня здійснено 208 скидів - 416 т. води).

Додатково направлено зведені загони з семи областей у кількості близько 500 осіб та більш як 60 одиниць техніки.

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Водночас, у Житомирській області силами ДСНС надається допомога працівникам лісгоспів на території 4 лісових господарств (ДП «Овруцьке ЛГ», «Овруцьке СЛГ», «Словечанське ЛГ» та «Словечанський лісгосп АПК») щодо гасіння окремих осередків тління трав'яного настилу, пеньків та деревини. Залишається 9 осередків горіння, з яких 5 локалізовані, а на 4 осередках продовжуються роботи щодо обмеження їх розповсюдження.

Силами ДСНС спільно з лісовими господарствами не допущено знищення будівель і споруд у 6 населених пунктах (смт. Першотравневе, с. Виступовичі, с. Рудня, с. Дівошин, с. Слобода та с. Ясинець). У відселених населених пунктах (с. Острови ,с. Личмани , с. Середня Рудня, с. Нижня Рудня та с. Верхня Рудня) вогнем знищено 39 будівель, окремі з яких самовільно використовувалися населенням як дачні ділянки, врятовано 45 будівель

18 квітня залучено 1 одиницю інженерної техніки та 3 військових.

Додатково в складі зведеного загону для допомоги в ліквідації лісових пожеж 18 квітня направлено 12 одиниць техніки та 60 чоловік особового складу управлінь ДСНС Івано-Франківської та Тернопільської областей.

До гасіння залучено 960 чоловік та 156 одиниць техніки, з них від ДСНС 185 чоловік та 43 одиниць техніки, у тому числі три літаки АН-32П, якими 18 квітня здійснено 21 скид (168 тон води).

Радіаційний фон по м. Києву та Київській області у межах норми та не перевищує природних фонових значень (м. Київ – 0,012 мР/год, Київська область – в межах 0,011 мР/год при допустимому фоні 0,05 мР/год, м. Чорнобиль – 0,021 мР/год., на КДП Дитятки 0,02 мР/год. при контрольно допустимому рівні до 0,055 мР/год.).