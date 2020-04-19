Жител сіл, евакуйовані через пожежу на Житомирщині, повернулися додому

Жителі сіл Магдин та Личмани Овруцького району Житомирської області, чиї будинки постраждали від лісової пожежі, вирішили після евакуації повернутися додому.

Про це на брифінгу розповів голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Після того як пожежа в районі цих населених пунктів була локалізована, люди прийняли рішення, що вони повертаються назад, незважаючи на те, що їх просили залишитися до абсолютної локалізації і гасіння. Зараз збирається допомога обласною державною адміністрацією, Овруцькою РДА за їхнім запитами», - сказав Бунечко.

За його словами, потрібні теплий одяг, взуття, будівельні матеріали, велосипеди та корм для великої рогатої худоби.

Голова ОДА звернувся до всіх небайдужих громадян з проханням допомогти.

Він уточнив, що 16 квітня, коли пожежа почала підходити до цих сіл, із них евакуювали 48 людей, яких поселили у будинку культури села Гладковичі, забезпечивши харчуванням та необхідними речами.

За словами голови ОДА, ці люди оселилися близько 10 років тому в Личманах і Магдині, які були відселені після аварії на ЧАЕС. Через свої релігійні переконання вони вирішили жити окремо від інших, працювали на землі та розводили велику рогату худобу.

Читайте також: Поліція затримала двох молодиків за підпал трави на березі річки Ірпінь

«Ми не можемо сказати, що якийсь населений пункт знищено повністю. Там, де пожежі виникали, вони локалізувалися. У Личманах і Магдині, де проживали люди, яких називають самоселами, не вигоріли всі повністю оселі, не згорів і їх молитовний дім», - додав Бунечко.

Як повідомляв Укрінформ, 16 квітня до ДСНС надійшла інформація, що поблизу с. Рудня та с. Виступовичі на території Виступовицького лісництва сталося займання сухої трави та лісової підстилки.

Згодом пожежа поширилася на інші села – Острови, Дівошин, Журба, Магдин та Личмани Овруцького району, знищивши близько 40 будинків. Крім того, вогонь перекинувся на лісові насадження, унаслідок чого виникли пожежі у ДП «Словечанський лісгосп АПК», ДП «Овруцьке спеціалізоване лісове господарство», ДП «Словечанське лісове господарство», ДП «Овруцьке лісове господарство».

Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом знищення вогнем лісових масивів на території Овруцького району (ч. 1 ст. 245 КК України).

Наразі у Виступовицькому та Бережестському лісництвах тліє трава на площі близько 2,7 тисячі гектарів. Суха вітряна погода ускладнює гасіння.