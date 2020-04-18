На Рівненщині зіткнулись BMW і ВАЗ, загинуло немовля

Семимісячна дитина загинула у дорожньо-транспортній пригоді у Рівненській області. 19-річна дівчина госпіталізована з тяжкими травмами.

Про це повідомляє відділ комунікації обласної поліції.

«У ДТП на Рівненщині загинуло 7-місячне немовля. Поліцейські встановлюють обставини смертельної дорожньо-транспортної пригоди у Рівненському районі", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що інформація про ДТП на автодорозі Городище-Рівне-Старокостянтинів поблизу села Великий Житин надійшла до поліції сьогодні, 18 квітня, о 16:15.

За попередньою інформацією, внаслідок зіткнення легковиків BMW-520 I та ВАЗ-2106 загинула семимісячна дитина, а 19-річну пасажирку з політравмою та переломом тазу доставили до лікарні, де її обстежують медики.

Також повідомляється, що на місці події працювали слідчі Головного управління Національної поліції та патрульні поліцейські.