Залишайтесь вдома: на Великдень синоптики прогнозують дощ та нічні заморозки

У Великодню неділю по Україні вдень очікується до 13° тепла, на Закарпатті - до 18°. Дощитиме на Одещині та у північних областях. А от вночі прогнозують заморозки.

Про це Укрінформу повідомили в Укргідрометцентрі.

"На добу 19 квітня хмарно з проясненнями. Без опадів, лише вдень на Одещині помірний дощ, у північних областях місцями невеликий дощ. Вітер західний, північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, в Україні, крім південної частини, на поверхні ґрунту та місцями в повітрі заморозки 0-5°; температура вдень 8-13° тепла, у південній частині та на Закарпатті 13-18°", - йдеться в прогнозі.

У Києві на Великдень буде хмарно з проясненнями, вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ. Температура вночі 1-3° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-2°; температура вдень 10-12° тепла.

У Київській області вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ. Температура вночі 1-4° тепла, на поверхні ґрунту та місцями в повітрі заморозки 0-5°; температура вдень 8-13° тепла.

20 квітня у південних, східних та Дніпропетровській областях помірні дощі, у західній частині без опадів, на решті території вночі без опадів, вдень невеликий дощ.

21 квітня без опадів, лише у східних та вдень і в північних областях невеликий дощ.

Вітер 20-21 квітня переважно північний, 7-12 м/с.

Температура вночі 1-6° тепла, заморозки на поверхні ґрунту (крім південних та східних областей) 0-3°, 20 квітня на заході (крім Закарпаття) заморозки у повітрі 0-3°; вдень 8-13° тепла, у північних областях 5-10°, на Закарпатті до 17°.

У Києві 20-21 квітня вночі без опадів, вдень невеликий дощ. Вдень 5-10° тепла, вночі 1-6° тепла, заморозки на поверхні ґрунту 0-3°.

В Україні 22 квітня вночі без опадів, дощ можливий лише на крайньому сході, а вдень по країні, крім північних областей, місцями невеликий дощ.

23 квітня по Україні опадів не прогнозують.

22 квітня на півдні, 23 квітня в західних та північних областях денна температура - 10-15°.

Вночі 1-6° тепла, на поверхні ґрунту, а у Карпатах і в повітрі заморозки 0-3°; вдень 6-12° тепла.

У Києві 22- 23 квітня без опадів. Температура вночі 1-6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-3°, вдень 22 квітня 7-12°, 23 квітня 10-15°.