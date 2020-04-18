В Україні очікуються заморозки, подекуди - сильні

У неділю та понеділок, 19-20 квітня, в Україні очікуються заморозки на грунті та в повітрі, в частині регіонів - сильні заморозки, помаранчевого рівня небезпечності.

Про це Укрінформу повідомили в Укргідрометцентрі.

"Вночі 19-20 квітня, в Україні, крім півдня, на поверхні ґрунту заморозки 0-5° (І рівень небезпечності - жовтий) 19-20 квітня у північних, західних (крім Закарпаття) та у Вінницькій областях, 19 квітня і в східних областях сильні (на поверхні ґрунту та в повітрі) заморозки 0-5° (ІІ рівень небезпечності - помаранчевий)", - попереджають синоптики.

Вдень температура - 8-13 градусів тепла, на Закарпатті - до 18 градусів.