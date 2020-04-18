Над Чорнобильською зоною сьогодні скинули вже 420 тонн води

Вертольоти ДСНС за сьогодні вже скинули 420 тонн води над Чорнобильською зоною, де зберігаються осередки тління пеньків, залишків деревини та торф’яників.

Про це повідомляє пресслужба МВС.

"Авіацією ДСНС (3 вертольоти) проводилось гасіння окремих осередків тління (18 квітня здійснено 120 скидів - 240 т води)", - йдеться у повідомленні.

За інформацією рятувальників, у Зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення основні зусилля рятувальників спрямовані на локалізацію 4 осередків (с.Корогод, с.Буда, с.Розсоха та с.Крива Гора) тління пеньків, залишків деревини та двох торф’яників в осередках, пройдених вогнем.

Для облаштування протипожежних розривів залучено важку інженерну техніку ДСНС та додатково п’ять шляхопрокладачів Збройних сил України, вжестворено 297 км мінералізованих смуг.

Наголошується, що загрози об’єкту Укриття, сховищу радіаційних відходів та іншим критичним об’єктам Зони відчуження немає.

До гасіння пожеж залучено 903 особи та 151 од. техніки, з них від ДСНС 772 особи та 112 од. техніки.

Радіаційний фон по м. Києву та Київській області у межах норми та не перевищує природних фонових значень (м. Київ – 0,012 мР/год, Київська область – в межах 0,011 мР/год при допустимому фоні 0,05 мР/год, м. Чорнобиль – 0,023 мР/год., на КДП "Дитятки" 0,02 мР/год. при контрольно допустимому рівні до 0,055 мР/год.).

Як повідомлялося, пожежа у Чорнобильській зоні почалася 4 квітня. Її вдалося загасили 14 квітня.

Станом на ранок 18 квітня у Зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) на території Корогодського, Луб’янського, Паришівського, Дитятківського та Денисовицького лісництв спостерігалося тління трав’яного настилу, пеньків та деревини в осередках, пройдених вогнем.