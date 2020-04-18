Київ митимуть цілодобово – доки стоїть смог
Про це повідомили у КК «Київавтодор».
"Наразі посилене миття вулиць продовжується. Зараз на дорогах працює 55 одиниць спецтехніки", - йдеться у повідомленні.
За минулу добу, як зазначається, дорожники використали 2340 кубічних метрів води.
Миття столичних вулиць та доріг / Фото: Офіційний портал Києва
Комунальні підприємства, які підпорядковані корпорації «Київавтодор», продовжуватимуть миття столичних вулиць у посиленому режимi увечері та вночі – до моменту нормалізації якості повітря у столиці.
Як повідомлялося, у Києві в повітрі вміст діоксиду сірки, формальдегіду та діоксиду азоту перевищений. Тож фахівці просять не виходити на вулицю без нагальної потреби, тримати вікна зачиненими та споживати більше рідини.
фото: Офіційний портал Києва