Зеленський: Головне, що лісові пожежі на Житомирщині не розростаються

Головне, що вогонь лісових пожеж наразі не розростається, а ДСНС сформувала резерв на випадок ускладнень.

Про це сказав Президент Володимир Зеленський на нараді після доповіді відповідних служб, повідомляє пресслужба глави держави.

"Головне, що вогонь не розростається і вдається його побороти. Стежте за тим, чи потребує хтось допомоги чи евакуації», – сказав Зеленський.

Як зазначив на нараді голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін радіаційний фон у Зоні відчуження, Києві та області в межах норми й не перевищує фонових значень, а забруднення повітря у столиці не пов’язане з пожежами в Чорнобильській зоні.

Загрози стратегічним об'єктам Зони відчуження, таким як «Укриття», сховище радіаційних відходів тощо, немає. На Житомирщині ж горить лісова підстилка, залишки деревини та очерет.

Найближчими днями опадів не передбачається, а ДСНС створила резерв сил на випадок ускладнень. На початку наступного тижня вітер змінить напрямок на північний, очікується зменшення впливу займань на забруднення повітря в столиці, поінформували в Держслужбі з надзвичайних ситуацій.

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Президенту повідомили, що згорілі на Житомирщині будівлі були закинутими. Глава держави наголосив, що, як і раніше, триматиме ситуацію з пожежами на контролі.

Як повідомляв Укрінформ, в Чорнобильській зоні триває ліквідація осередків займання сухої трави, пнів та деревини. Пожежа у Зоні відчуження почалася ще 4 квітня.

На Житомирщині, де продовжується масштабна лісова пожежа, ліквідовано, за даними міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, 6 осередків займання із 15-ти. Вигоріло 7800 га лісової підстилки. До гасіння пожеж залучено 3 літаки, пожежний потяг, 100 одиниць спецтехніки і понад 600 людей.

Аваков додав, що пожежі в Житомирській області є причиною забруднення повітря навколо Києва.

16 квітня до ДСНС надійшла інформація, що поблизу с. Рудня та с. Виступовичі на території Виступовицького лісництва сталося займання сухої трави та лісової підстилки.

Згодом пожежа поширилася на інші села – Острови, Дівошин, Журба, Магдин та Личмани Овруцького району, знищивши близько 40 будинків. Крім того, вогонь перекинувся на лісові насадження, унаслідок чого виникли пожежі у ДП «Словечанський лісгосп АПК», ДП «Овруцьке спеціалізоване лісове господарство, ДП «Словечанське лісове господарство» ДП «Овруцьке лісове господарство».

Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом знищення вогнем лісових масивів на території Овруцького району (ч. 1 ст. 245 КК України).

Фото: ОП