На Житомирщині ліквідували більше третини осередків лісової пожежі

На Житомирщині, де горить масштабна лісова пожежа, ліквідовано 6 осередків займання із 15-ти.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков у Twitter.

«Вигоріло 7800 га лісової підстилки. Було 15 осередків, ліквідовано – 6, локалізовано – 5, на 4 працюємо», - написав він.

Міністр уточнив, що до гасіння пожеж залучено 3 літаки, пожежний потяг, 100 одиниць спецтехніки і понад 600 людей.

Аваков додав, що пожежі в Житомирській області є причиною забруднення повітря навколо Києва.

Як повідомляв Укрінформ, 16 квітня до ДСНС надійшла інформація, що поблизу с. Рудня та с. Виступовичі на території Виступовицького лісництва сталося займання сухої трави та лісової підстилки.

Згодом пожежа поширилася на інші села – Острови, Дівошин, Журба, Магдин та Личмани Овруцького району, знищивши близько 40 будинків. Крім того, вогонь перекинувся на лісові насадження, унаслідок чого виникли пожежі у ДП «Словечанський лісгосп АПК», ДП «Овруцьке спеціалізоване лісове господарство, ДП «Словечанське лісове господарство» ДП «Овруцьке лісове господарство».

Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом знищення вогнем лісових масивів на території Овруцького району (ч. 1 ст. 245 КК України).

Наразі у Виступовицькому та Бережестському лісництвах тліє трава на площі близько 2,7 тисячі гектарів. Суха вітряна погода ускладнює гасіння.

Вогнеборці також залучені до гасіння на територіях ще трьох лісництв Олевського району.