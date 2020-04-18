Голова агентства з управління Зоною відчуження не вважає ситуацію з пожежами критичною

Ситуація з пожежами у Зоні відчуження не є критичною.

Таку думку висловив новий голова Державного агентства з управління Зоною відчуження Сергій Калашник в інтерв'ю "Голосу Америки".

"Я сьогодні зранку (17 квітня - ред.) був там, слухав доповідь начальника штабу з ліквідації пожежі, проїхав територією. Я не можу сказати, що ситуація критична. Відкритого вогню в Зоні не було, атмосфера чиста, підвищення радіоактивного фону не спостерігається. Сьогодні протягом дня вітер подекуди роздував у лісі спалахи. Але кількість техніки і людей, які задіяні для гасіння, достатня, щоб тримати ситуацію під контролем. Тобто на сьогодні нічого екстраординарного там не відбувається, якщо порівняти з тим, що було тиждень тому", - сказав Калашник.

На його думку, смог у Києві спостерігається через пожежі у лісах навколо столиці.

"Що ж до смогу, то у Києві зараз набагато гірше, адже йдеться про різні пожежі: одна у лісах навколо Києва, а інша у Зоні", - відзначив очільник Зони.

Він також додав, що вірогідність потрапляння вогню на територію майданчика Чорнобильської станції була "дуже і дуже низька".

"Старе сховище СВЯП-1, де нині зберігається відпрацьоване пальне, знаходиться посередині майданчика Чорнобильської станції. Якщо судити на око, найближче вогонь підходив сюди на два з половиною – три кілометри. А від новозбудованого сховища СВЯП-2 вогонь був досить далеко, можливо, 5-7 кілометрів. Але розумієте, навколо станції є технічні споруди, канали з водою. Тобто, вірогідність потрапляння вогню на територію майданчика була дуже і дуже низька. Взагалі, коли ми проходили стрес-тести по Чорнобильській станції, то пожежа у нас була аж у другому десятку можливих загроз", - додав Калашник.

Як повідомлялося, пожежа у Чорнобильській зоні почалася 4 квітня. Її вдалося загасили 14 квітня.

Станом на ранок 18 квітня у Зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) на території Корогодського, Луб’янського, Паришівського, Дитятківського та Денисовицького лісництв спостерігалося тління трав’яного настилу, пеньків та деревини в осередках, пройдених вогнем.