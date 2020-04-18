Пожежі не загрожують сховищам радіаційних відходів у Чорнобильській зоні – ДСНС

У зоні відчуження через пожежі немає загрози для критично важливих об'єктів.

Про це на брифінгу поінформував директор департаменту реагування на надзвичайні ситуації ДСНС України Володимир Демчук, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Загрози об'єкту "Укриття", сховищам радіаційних (відходів - ред.) та іншим критичним об’єктам на даний час немає. Радіаційний фон по місту Києву, в Київській області та в зоні відчуження - в межах природних фонових значень", - сказав представник ДСНС.

Він зазначив, що на всіх осередках ситуація стабільна, тільки поблизу села Буда спостерігається незначне поширення горіння лісової підстилки у недоступних місцях гасіння наземними силами. Вживаються необхідні заходи для того, аби зупинити це поширення.

"Основні зусилля служби на території зони відчуження спрямовані на цей час на локалізацію тління пеньків, залишків деревини і одного торф’яника, який продовжує тліти на території зони відчуження", - сказав Демчукк.

Також він повідомив, що у Житомирській області станом на ранок 18 квітня залишається дев’ять осередків горіння, з яких п’ять локалізовано.

Як повідомляв Укрінформ, в Чорнобильській зоні триває ліквідація осередків займання сухої трави, пнів та деревини. Пожежа у Зоні відчуження почалася ще 4 квітня. Тоді о 13:22 до ДСНС надійшла інформація, що поблизу с. Володимирівки Котовського лісництва виникла верхова лісова пожежа на площі 20 га. Потім зайнявся також трав’яний настил та лісова підстилка між смт Поліське та с. Володимирівка. З 10 квітня триває гасіння окремих осередків вогню.

На Житомирщині, де продовжується масштабна лісова пожежа, вигоріло 7800 га лісової підстилки. До гасіння пожежі залучено 3 літаки, пожежний потяг, 100 одиниць спецтехніки і понад 600 людей. За словами фахівців, лісові пожежі на Житомирщині впливають на забруднення повітря в столиці та столичному регіоні.

16 квітня до ДСНС надійшла інформація, що на Житомирщині поблизу с. Рудня та с. Виступовичі на території Виступовицького лісництва сталося займання сухої трави та лісової підстилки.

Згодом пожежа поширилася на інші села – Острови, Дівошин, Журба, Магдин та Личмани Овруцького району, знищивши близько 40 будинків. Крім того, вогонь перекинувся на лісові насадження, унаслідок чого виникли пожежі у ДП «Словечанський лісгосп АПК», ДП «Овруцьке спеціалізоване лісове господарство, ДП «Словечанське лісове господарство» ДП «Овруцьке лісове господарство».

Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом знищення вогнем лісових масивів на території Овруцького району (ч. 1 ст. 245 КК України).