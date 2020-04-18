На Вінниччині кількість хворих COVID-19 сягнула 319, з них 21 дитина

На Вінниччині станом на ранок суботи, 18 квітня, кількість хворих COVID-19 сягнула 319, серед них 21 дитина.

Про це повідомляє Вінницький обласний лабораторний центр МОЗ.

«Станом на 11.00 годин 18 квітня на території Вінницької області зареєстровано 524 підозри на COVID-19. У 319 випадках виявлений коронавірус, в тому числі у 21 дитини (місто Вінниця – 11, Гайсинський райони - 4, Вінницький, Калинівський, Літинський, Томашпільський, Тростянецький, Чернівецький райони по 1 дитині», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що упродовж останньої доби в лабораторіях обласного лабораторного центру досліджено 392 зразки матеріалів від осіб з підозрою на коронавірусну інфекцію та від контактних осіб. В 23 випадках отримано позитивний результат.

З початку епідемії від коронавірусу одужала 21 особа, що підтверджено двома негативними результатами лабораторних досліджень.

Лабораторно підтверджені випадки зареєстровані на 24 адміністративних територіях, найбільше у м. Вінниці – 131 та Калинівському районі – 63.

Загалом станом на 18 квітня в лабораторіях обласного лабораторного центру МОЗ досліджено 4436 зразків матеріалів. На даний час у розпорядженні закладу є 16 наборів реагентів для проведення досліджень методом полімеразної ланцюгової реакції.

Як повідомлялося, з початку пандемії на COVID-19 в Україні захворіло 332 дитини.

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 9:00 18 квітня в Україні 5106 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 133 летальні, 275 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 444 нові випадки.