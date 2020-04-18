На Херсонщині планують організувати телеміст з китайськими лікарями

На Херсонщині хочуть організувати телеміст з лікарями з Китаю для того, щоб перейняти їх досвід боротьби з COVID-19.

Про це на брифінгу 17 квітня в обласному центрі екстреної медичної допомоги розповів голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми найближчим часом плануємо провести телеміст з лікарями з Китаю для того, щоб перейняти їх досвід боротьби з коронавірусом», - зазначив Гусєв.

Голова ОДА запропонував ЗМІ спостерігати за трансляцією телемосту під час якого лікарі з Китаю, який, за його словами, продемонстрував ефективність боротьби COVID-19, відповідатимуть на запитання херсонських медиків.

За даними на 17 квітня, в Херсонській області 51 лабораторно підтверджений випадок COVID-19. П’ятеро людей одужали, зафіксовано один летальний випадок.

В Україні лабораторно підтверджено 4662 випадки COVID-19, з них 125 летальних, 246 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 501 новий випадок.