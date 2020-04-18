На Великдень українцям обіцяють до +16° і без дощу

На Великдень, 19 квітня, в Україні буде без опадів, лише на Одещині та місцями у північних областях вдень невеликий дощ. Вночі на заході, півночі та сході очікуються заморозки, а вдень повітря прогріється до 8-13° тепла, на півдні країни і Закарпатті - до 16°.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

"В Україні 18 квітня мінлива хмарність, без опадів, лише вночі у південних областях місцями невеликий дощ. Вітер західний, північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, у південних областях до 9° тепла, на більшій частині території країни на поверхні ґрунту, у північних та північно-західних областях і в повітрі, заморозки 0-5°; вдень температура 9-14° тепла, на півдні, Закарпатті та в Криму 14-19°", - йдеться у повідомленні.

19-20 квітня в Україні також очікується мінлива хмарність, 19 квітня без опадів, лише на Одещині та місцями у північних областях вдень невеликий дощ; 20 квітня у південних, східних та Дніпропетровській областях помірні дощі (вночі на сході з мокрим снігом), у західній частині без опадів, на решті території вночі без опадів, вдень невеликий дощ. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Вночі у північних, західних (крім Закарпаття) та у Вінницькій областях, 19 квітня й у східних областях заморозки у повітрі 0-5°, на решті території температура 1-6° тепла, у центральних областях заморозки на поверхні ґрунту 0-5°; температура вдень 8-13° тепла, 19 квітня на півдні країни та Закарпатті - до 16° тепла.

21-22 квітня у північних, східних, вдень і у центральних, 22 квітня і у південних областях невеликий дощ, на решті території без опадів. Температура вночі 1-6° тепла, на поверхні ґрунту, крім північних та східних областей, заморозки 0-3°; вдень в Україні 7-13° тепла.

Із 23 квітня очікується часом невеликий дощ (у Карпатах із мокрим снігом). Температура вночі 1-6° тепла, вдень 8-14°, на півдні країни та Закарпатті - до 17°.

У столичному регіоні 18 квітня мінлива хмарність, без опадів, вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. У Києві вночі заморозки в повітрі 0-2°, температура вдень 10-12° тепла, по області вночі заморозки в повітрі 0-5°, температура вдень 9-14° тепла.

19-20 квітня у столиці мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень невеликий дощ. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Вночі заморозки в повітрі 0-5°, температура вдень 8-13° тепла.

21-22 квітня у Києві очікується часом невеликий дощ. Температура вночі 1-6° тепла; вдень 7-12°.