На Житомирщині зафіксували 20 нових випадків COVID-19

«У Житомирській області лабораторно підтверджені ще 20 випадків захворювання на коронавірусну інфекцію. COVID-19 виявили у жителів Бердичева, Житомира, Радомишля, Малина, Олевська, Житомирського та Андрушівського районів», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що найбільшим осередком з підтвердженим коронавірусом на Житомирщині залишається Коростень, де хворобу діагностували в 54 людей. У Житомирі кількість хворих зросла до 46 осіб. Збільшилася кількість хворих і в Бердичеві – до 39 осіб.

Наразі на Житомирщині 154 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, 4 з яких летальні, а один пацієнт одужав.

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Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 17 квітня в Україні лабораторно підтверджено 4662 випадки COVID-19, з них 125 летальних, 246 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 501 новий випадок.