У Житомирі перевищення в повітрі вмісту шкідливих речовин не пов’язують з пожежами

У Житомирі у повітрі зафіксували перевищення вмісту діоксиду азоту та сірчистого ангідриду, що пов’язують із викидами автомобільного транспорту.

Про це інформує Житомирський обласний лабораторний центр у Facebook.

«Відповідно до отриманих результатів встановлено перевищення вмісту діоксиду азоту та сірчистого ангідриду в моніторингових точках на вул. Покровській та Майдані Соборному. Вказані перевищення, найімовірніше, мають місце внаслідок надмірних викидів автомобільним транспортом і зазвичай є складовими його продуктів згоряння», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що дослідження атмосферного повітря здійснювалося 17 квітня у чотирьох різних пунктах по місту.

Напередодні в Житомирі спостерігалася задимленість через пожежу, що охопила 4 га лісу. Крім того, В Олевському та Овруцькому районах Житомирщини вже добу триває гасіння лісових пожеж. До їх ліквідації вже залучили авіацію ДСНС України.

Як повідомляв Укрінформ, станом на вечір 16 квітня у Києві зафіксували сильне забруднення повітря. Міністерство охорони здоров’я порадило киянам не виходити на вулицю, не відчиняти вікна та пити більше рідини з огляду на смог. Наразі у столиці посилено миють вулиці.

Фото: zhitomir.info