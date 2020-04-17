У столиці через задимленість посилено миють вулиці

У зв’язку із задимленням у Києві збільшують маршрути та кількість поливно-миючої техніки на вулицях міста.

Про це під час брифінгу сказав мер Києва Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Вночі мити вулиці виїхали спецавто «Київатодору». У зв’язку з задимленістю в місті в ці дні ми збільшуємо маршрути і кількість миючої техніки на вулицях Києва», - заявив Кличко.

Він також нагадав, що вранці відвідав Зону відчуження. За його словами, наразі «пожежі, що вчора там знову виникли, практично загасили». На місці продовжують працювати пожежно-рятувальні бригади, додав мер Києва. «Зокрема, і з нашого міста фахівці моніторять ситуацію. Авіація оперативно реагує на потенційне вогнище. Радіаційний фон в зоні відчуження становить 0,12 мікрозівертів», - зазначив Кличко.

Він зауважив, що за висновками рятувальників, частина задимлення в Києві є наслідком пожеж не тільки в Зоні відчуження, а також пожеж у Київській області, в Житомирській області.

За словами Кличка, звідти зараз вітер несе дим на столицю.

«Також горить торф в Голосіївському районі Києва. Там зараз працюють рятувальники», - додав мер Києва.

Як повідомлялося, станом на вечір 16 квітня у Києві зафіксували сильне забруднення повітря. Міністерство охорони здоров’я порадило киянам не виходити на вулицю, не відчиняти вікна та пити більше рідини з огляду на смог.