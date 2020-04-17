На Житомирщині триває гасіння лісових пожеж, заплановано залучити авіацію

На Житомирщині триває гасіння лісової підстилки на території Виступовицького та Бережестського лісництв.

Про це повідомляє ДСНС України.

«Станом на 12 год. 17 квітня силами ДСНС надається допомога працівникам лісгоспів щодо гасіння сухої трави та лісової підстилки, а саме: на території Виступовицького лісництва поблизу с. Рудня та с. Виступовичі. До гасіння залучено 101 чол. та 20 од. техніки», - йдеться у повідомленні.

Також на території Бережестського лісництва поблизу с. Бережесть триває гасіння пожежі. До робіт залучено 220 осіб та 26 одиниць техніки.

Заплановано залучити авіацію ДСНС - три літаки АН-32П.

Як повідомлялось,16 квітня до ДСНС надійшла інформація, що поблизу с. Рудня та с. Виступовичі на території Виступовицького лісництва сталося загорання сухої трави та лісової підстилки.