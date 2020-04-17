На Київщині підтвердили 253 випадки захворювання на COVID-19

У Київській області офіційно підтверджено 253 випадки захворювання на коронавірус.

Про це повідомляє Київська обласна державна адміністрація в Facebook.

"За даними Київського обласного лабораторного центру, у Київській області станом на 10.00 17 квітня 2020 року офіційно підтверджено 253 випадки захворювання на коронавірус. За добу лабораторно підтверджено 19 нових випадків коронавірусної хвороби", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в Обухівському р-ні наразі 43 хворих, у Києво-Святошинському р-ні – 83, 1 – у Баришівському р-ні; 3 – у Білоцерківському р-ні; 5 – у Бориспільському р-ні, ; 7 – у Броварському р-ні; 3 - у Бородянському р-ні; 5 – у Васильківському р-ні; 1 – у Вишгородському р-ні ; 1 – у Іванківському районі; 5 – у Макарівському р-ні; 2 – у Миронівському р-ні; 3 – у Переяслав-Хмельницькому р-ні; 1 – у Поліському р-ні; 1 – у Рокитнянському р-ні; 6 – у Ставищенському р-ні.

Як повідомляється, у м. Біла Церква захворіло 7 осіб; 11 – у м. Бровари; 14 – у м. Бориспіль; 1 – у смт Бородянка; 9 – у м. Буча; 3 – м. Васильків; 7 – м. Вишгород; 12 – у м. Ірпінь; 4 – у м. Фастів; 1 – у смт Ворзель; 2 – у м. Гостомель; 1 – у смт. Коцюбинське; 1 – у смт Ставище; 3 – у м. Кагарлик; 3 - у м. Переяслав; 1 – у смт Рокитне; 1– у смт Іванків; 2 – смт Володарка.

З них на стаціонарному лікуванні – 73 особи, на амбулаторному лікуванні (самоізоляція) – 180 осіб. Із них 15 дітей.

Одужало за цей час 16 людей, померло – 9 людей.

В Україні станом на 17 квітня зареєстровано 4662 випадки захворювання на COVID-19, за добу - 501 новий випадок.

Фото: CTK Photo