У Кривому Розі з лікарні втік пацієнт з позитивним результатом на COVID-19

У Кривому Розі з інфекційної лікарні втік пацієнт з позитивним результатом на COVID-19.

Інформацію про це кореспонденту Укрінформу підтвердили у Криворізькому відділі поліції.

“Чоловік 1963 року народження був доставлений в лікарню з діагнозом пневмонія, однак тест ПЛР дав позитивний результат на COVID-19. Сьогодні вдень він залишив медзаклад, наразі чоловіка розшукує поліція”, - пояснили у відділі.

Там додали, що пацієнт не має певного місця проживання.

На даний момент в Кривому Розі 6 пацієнтів з лабораторно підтвердженим CJVID-19, ще 15 осіб перебувають під підозрою.

Як повідомили у пресслужбі Дніпропетровської ОДА, в четвер, 16 квітня, в області лабораторно підтвердили ще 6 нових випадків коронавірусної хвороби. На COVID-19 захворіли по три мешканці Дніпровського району та Кам’янського.

Нині на Дніпропетровщині вже 88 випадків захворювання на коронавірус. Загалом лабораторно обстежено 1839 людей, одужали 8 осіб.

Станом на ранок 16 квітня в Україні 4161 лабораторно підтверджених випадки COVID-19, з них 116 летальних, 186 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 397 нових випадки.