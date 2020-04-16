На трасах Київ-Чоп та Київ-Ковель знизилася видимість - поліція

На автодорогах Київ-Чоп та Київ-Ковель у межах Житомирської області через пилову бурю знизилася видимість.

Про це інформує поліція Житомирської області у Facebook.

«На території області через сильні пориви вітру спостерігаються пилові бурі та задимлення, унаслідок яких значно знижена видимість на автодорогах Київ-Чоп та Київ-Ковель», - йдеться у повідомленні.

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Поліція закликає водіїв, які потрапляють у район, де утворилася піщана буря або значне задимлення, зупинитися у безпечному місці та перечекати таке явище.

Рух транспортних засобів у місцях виникнення ускладнень регулюють патрульні поліцейські.

Як повідомляв Укрінформ, по обіді у Києві спостерігається пилова буря.

Фото: МВС