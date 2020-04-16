На Буковині 40 "тяжких" пацієнтів з коронавірусом, дев'ять – на ШВЛ

У Чернівецькій області 40 пацієнтів із підтвердженим COVID-19 чи з підозрою перебувають у важкому стані, з них 9 - на апаратах штучної вентиляції легень.

Про це у Facebook повідомляє Чернівецька облдержадміністрація.

"У медичних закладах Буковини станом на 16 квітня перебувають 344 людини. Із них у 124 пацієнтів підтверджено коронавірус, решта – з підозрою. В інфекційних відділеннях області станом на 16 квітня перебувають 40 пацієнтів у тяжкому стані; з них у реанімаціях - 25; на апаратах штучної вентиляції легень – 9", - йдеться у повідомленні.

В ОДА зазначили, що наразі в інфекційних відділеннях області є ще 158 вільних ліжок; в реанімаціях - 43; вільних апаратів ШВЛ - 64.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 9:00 16 квітня в Україні 4161 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, з них 116 летальних, 186 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 397 нових випадків.

У Чернівецькій області зафіксували 662 випадки інфікування коронавірусом.