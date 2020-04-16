У Чорнобильській зоні досі гасять осередки тління, радіація - в нормі

У Зоні відчуження станом на 12:00 16 квітня відкритого вогню немає, підрозділами ДСНС здійснюється проливання та гасіння тліючих пеньків та залишків деревини. Радіаційний фон у межах норми та не перевищує природних фонових значень.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.

«Станом на 12:00 16 квітня у Зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення відкритого вогню немає, підрозділами ДСНС здійснюється проливка та гасіння тліючих пеньків та залишків деревини в осередках Корогодського, Дитятківського, Паришівського та Денисовицького лісництв», - йдеться у повідомленні.

До гасіння залучено 530 чол. та 103 од. техніки, з них від ДСНС 425 осіб та 90 од. техніки, в тому числі 2 вертольоти.

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Зазначається, що радіаційний фон по м. Києву та Київській області у межах норми та не перевищує природних фонових значень (м. Київ – 0,012 мР/год, Київська область – в межах 0,011 мР/год при допустимому фоні 0,05 мР/год, м. Чорнобиль – 0,023 мР/год., на КДП Дитятки 0,02 мР/год. при контрольно допустимому рівні до 0,055 мР/год.).

Як повідомляв Укрінформ, пожежа в Чорнобильській зоні почалася 4 квітня. Тоді о 13:22 до ДСНС надійшла інформація, що в зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення поблизу с. Володимирівка Котовського лісництва виникла верхова лісова пожежа на площі 20 га. Потім зайнявся також трав’яний настил та лісова підстилка між смт Поліське та с. Володимирівка на площі близько 6,5 га та поблизу с. Рудня Осошня на площі близько 4 га. Поблизу с. Грезля Денисовецького лісництва виникла пожежа трав’яного настилу та чагарників.