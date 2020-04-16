У Недригайлівському районі Сумської області виявили перший випадок коронавірусу

На Сумщині нові випадки коронавірусної хвороби підтверджено у Недригайлівському та Конотопському районах, а також у Конотопі.

Про це кореспондента Укрінформу повідомив заступник директора Сумського обласного лабораторного центру Михайло Мацюк.

«Станом на ранок 16 квітня в Сумській області зареєстровано 80 лабораторно підтверджених випадків захворювання COVID-19, що на 3 більше, ніж було напередодні, з них 4 летальних. Двоє людей вилікувалося. За останню добу один новий випадок зареєстровано у Недригайлівському районі, де досі хвороба не фіксувалася. Також по одному випадку до статистики додалося у Конотопі та Конотопському районі», - розповів Мацюк.

Наразі у містах Суми та Конотоп підтверджено по 8 випадків COVID-19, Шостці - 7, в Охтирці – 4, Конотопському районі – 25, Кролевецькому – 24, Тростянецькому – 2, Роменському і Недригайлівському - по 1.

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За інформацією Мацюка, за останню добу надійшло 13 повідомлень про підозру на коронавірус, всього ж таких підозр з початку пандемії зареєстровано 266.

Як повідомляв Укрінформ, за даними ЦГЗ, в Україні лабораторно підтверджено 4161 випадок COVID-19, з них 116 летальних, 186 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 397 нових випадків.